Siyaset Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüse yakalandı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüse yakalandı

Siyaset

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüse yakalandı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Genç sağlık durumuna ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

10 Mart 2021, Çarşamba 14:48 Son Güncelleme:
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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlarım, Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan bizim ya da karşı tarafın yaptığı tek bir ihmalkar davranış bile olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Karantina süresince evde olacağım. Sağlıklı günler dilerim" ifadelerini kullandı.

AA

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