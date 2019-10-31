Sarıyer’de su baskını meydana geldi
Sarıyer Çırçır Deresi mevkiinde, yoğun yağmur yağışı sonrası yolu su bastı. Sarıyer Tüneline girmek için yolu kullanan araç sahipleri zorluk yaşadı
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu.
Çırçır Deresi mevkiinde, yükseklerden akan yağmur suyu yola birikti.
Suyla birlikte gelen toprağın tahliye tünelleri ve rögarları tıkaması nedeniyle biriken yağmur suyu sürücülere zor anlar yaşattı.
Tahliye çalışması yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli, tıkanan tahliye kanalları ve rögarları temizleyerek suyun tahliyesi için çalışma yaptı.