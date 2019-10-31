Sarıyer’de su baskını meydana geldi

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu.

Çırçır Deresi mevkiinde, yükseklerden akan yağmur suyu yola birikti.

Suyla birlikte gelen toprağın tahliye tünelleri ve rögarları tıkaması nedeniyle biriken yağmur suyu sürücülere zor anlar yaşattı.

Tahliye çalışması yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli, tıkanan tahliye kanalları ve rögarları temizleyerek suyun tahliyesi için çalışma yaptı.



