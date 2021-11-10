Türkiye Sarıyer'de yangın paniği! Sokağa döküldüler

Sarıyer'de yangın paniği! Sokağa döküldüler

Türkiye

Sarıyer'de yangın paniği! Sokağa döküldüler

Sarıyer'de 5 katlı binanın en alt katındaki işyerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yoğun dumanın çıktığını görenler binayı boşaltırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

10 Kasım 2021, Çarşamba 14:29 Son Güncelleme:
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Sarıyer, Merkez Mahallesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin elektrik sayaçları panosunda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İş yeri duman altında kaldı. Dumanı fark edenler itfaiyeye haber verirken, bir yandan da binada bulunanları uyararak dışarı çıkmalarını sağladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri olay yerine şerit çekerek toplanan kalabalığı uzaklaştırmaya çalışmaya çalıştı. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.



Dumanları ilk fark edenlerden biri olan Ali Zafer Büyükdurmuş, "İçeriden dumanlar çıkınca, içeride kimse var mı diye baktım. İçeride kimse yoktu, ben de hemen itfaiyeye haber verdim. Arka tarafta bahçe yanıyordu ama içerisi de yanıyordu" dedi.

DHA

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