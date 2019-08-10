Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı

Kütahya'da, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı

10 Ağustos 2019, Cumartesi 23:44
A A
Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı

 Balıklı Mahallesi Saat Sulesi İki Sokak'ta meydana gelen olayda, yalnız başına yaşayan bir vatandaş, şarj olması için prize taktığı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu evde yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın, ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu söndürülürken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. 

İHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...