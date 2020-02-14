Şarkı söyleyerek cezadan kurtuldu

Yeni Zelanda'nın Dunedin şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Alexander Grant, trafikte yasal alkol limitini aştı. Mahkemede özür şarkısı olarak yazdığı parçayı okuyan Grant, hakimi etkilemeyi başardı. 'Beklentilerimi aştın' diyen hakim, genç adama ceza vermedi. Yeni Zelanda'nın kamu kuruluşu RNZ'de yer alan habere göre Grant, arkadaşlarının ısrarı sonucu gece vakti alkollüyken yemek almaya gitti. Büyük annesinin otomobilini kullanan Grant, polisin dikkatini çekti. Üfleme cihazıyla ölçüm yapan polis, genç adamın yasal alkol sınırının 4 kat üzerine çıktığını belirledi. Grant çarşamba günü, gençlerin güvenli trafik konusunda bilinçlenmesi amaçlayan programı bitirdi, bir daha alkollü şekilde yola çıkmaya tövbe ettiği şarkısını duruşma salonunda söyledi ve ceza almaktan kurtuldu. Grant, 'Choices' (Seçimler) isimli şarkısını, sahnede kullandığı XuzzDoc lakabıyla çaldı. Hakim, 'çok çok' etkilendiğini ifade etti, ama yaptığının çok aptalca olduğunu da söylemeden geçmedi.