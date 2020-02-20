Aleyna Tilki klibindeki ayısı için: “Klibimdeki o ayı kendini şöhret sanan birçok ünlüden daha ünlü.” dedi. Bu sözler Aynur Aydın’a soruldu. Aynur Aydın “Aleyna ile görüşmeme kararını ben aldım. Kimyamız tutmadı” dedi. Aleyna ise “Onu severim. Birbirimize büyük emek verdik. Enerji uyuşmazlığı oldu. Ayrı düştük” karşılığını verdi. Aslında tartışma burada bitecekti.

Kavgaya Aleyna Tilki'nin babası da karıştı

Karşılıklı atışmaların arasına Aleyna’nın babası Mehmet Tilki girdi. Aynur Aydın için “Aleyna’nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna’nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan, gündem yaratmaya uğraşan o hanımefendiye selamlar” dedi.

Aynur Aydın: Ben de bir kız evladıyım

Popçu Aydın bu sözlere sert yanıt verdi:

“Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde! Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama Tilki Ailesi’ne yakışan bir hareket ettiniz.”

'Anne dur'

Bu arada Aleyna’nın annesi Havva Özel de tartışmaya dahil olacaktı. Ancak son anda kızı tarafından “Anne dur” diye engellendi.

Aleyna Tilki önceki gün kardeşi Ayça Tilki ile alışveriş yaptı.