Şarkıcı Hatice poposuyla yine gündem oldu
Trafik kazası geçiren genç şarkıcı Gökhan Akar'ı ziyaret eden Hatice'nin verdiği poz çok konuşuldu
Kastamonu’da şehit ailesini ziyaret ettikten sonra konser alanına doğru yola çıkan genç şarkıcı Gökhan Akar, trafik kazası geçirmiş ve bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.
Gökhan Akar'dan iyi haber!
Gökhan Akar paylaştığı video ile "Mesajlarınız ve dualarınızla daha iyiyim. Yazdığınız her şeyi artık okuyabiliyorum ve yeniden şarkılar söyleyeceğimiz o günü iple çekiyorum! Sizi Çok Seviyorum" mesajını yayımladı.
Hatice Ziyarete gitti
Genç şarkıcıyı hastanede ziyarete giden Hatice Gökhan Akar'la çekindiği fotoğrafını paylaştı. Hatice'nin bu pozu takipçileri tarafından eleştirildi.
Hatice, fotoğrafını "Canım bitanem şükürler olsun çok iyisin daha iyi olacaksın" notuyla paylaştı.
Hatice'nin fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları:
- Hatice hasta pozumu paylaşmış, dergi kapağımı belli değil.
- Kadın seksi hastanede bile...
- O nasıl bir duruştur ya maşallah.
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