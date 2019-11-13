Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tuğba Özerk'in, 15 Ekim 2018'deki trafik kazası sonrası işlem yapan polis memuru A.A'ya aşağılayıcı sözler söylediği ve hakaret ettiği belirtildi.

'Kamu görevlisine hakaret'

İddianamede, Tuğba Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesi alındığı sırada da müştekiye kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

'Alkollü araç kullanmadı, hakaret etmedi'

Tuğba Özerk'in "olay günü alkollü araç kullanmadığı için alkolmetreye üflemek istemediği, bu sebeple polis memurlarıyla arasında tartışma çıktığı ancak kimseye hakaret etmediği" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

21 kasım'da hakim karşısına çıkacak

Hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava açılan Tuğba Özerk, 21 Kasım'da Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

AA





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