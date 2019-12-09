Sarma kadayıf tatlısı tarifi: Sarma kadayıf tatlısı nasıl yapılır?

Oldukça lezzetli ve alışkanlık yapacak bir tatlı tarifi ile karşınızdayız. Lezzeti hafızalara kazınan ve tadını çok seveceğiniz, yapımı oldukça pratik olan sarma kadayıf tatlısı tarifini merak ediyorsanız ve sarma kadayıf tatlısı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız haberimize bakın.

Sarma kadayıf tatlısı

Sarma kadayıf malzemeleri

- 650 gr kadayıf

- 400 gram yakın çekilmiş ceviz (ne çok ince nede çok iri çekilmeyecek)

Sarma kadayıf üzeri için

- 200 gr margarin

- 100 gr tereyağı

Sarma kadayıf şerbeti için

- 6 su bardağı şeker

- 6 su bardağı su

- Yarım limon

- 1 kaşık margarin (parlak olması için)

Sarma kadayıf yapılışı

Sarma işlemine başlamadan önce kadayıflarımızı tel tel oluncaya dek didikleyip yeteri kadarını avuç içimize alıp cevizini de koyup yaprak sarması sarar gibi saralım (Ben elimden geldiğince resimlerde de anlatmaya çalıştım) ve margarinle yağlamış olduğumuz tepsiye sarma işlemi bitip tepsiniz doluncaya kadar devam edelim. Daha sonrada margarini ve tereyağını pembeleşinceye kızartıp her birinin üzerine kaşık kaşık döküp 175 derece önceden ısıtılmış fırına verelim. Kızarmaya yakında derecesini 150 ye düşürelim. Nar gibi kızarınca da fırından çıkartıp, ılımasını bekledikten sonrada önceden hazırladığımız şerbetini ılık olarak dökelim. (Ben tatlımı 1 gün öncesinden yaptığım için tatlım soğuktu şerbeti de ilk sıcaklığı çıktıktan sonra döktüm. Eğer siz hemen yapıp pişirdikten sonra dökmek isterseniz de tatlıda şerbeti de elimizi yakmayacak şekilde ılık olacak. Şerbetin koyuluğu da şerbet kaynarken belli bir süre sonra kabarcıklanmaya başlar işte o an kaşığınızı şerbete sokup çıkardıktan sonra kaşıkta kalan şerbet kaşığa bulaşıyorsa olmuş demektir.

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