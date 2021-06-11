Türkiye Saros Körfezi’nde yakalandı! 3 metre boyunda 88 kilogram ağırlığında

Saros Körfezi’nde yakalandı! 3 metre boyunda 88 kilogram ağırlığında

Türkiye

Saros Körfezi’nde yakalandı! 3 metre boyunda 88 kilogram ağırlığında

Edirne’de Saros Körfezi açıklarında yaklaşık 3 metre uzunluğunda kılıç balığı yakalandı.

11 Haziran 2021, Cuma 21:44 Son Güncelleme:
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Körfez açıklarında balıkçılar tarafından yakalanan 88 kilogramlık kılıç balığı, Keşan ilçesindeki bir restorana satıldı. Burada bir süre sergilenen dev balık vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar, balığın yanında fotoğraf çektirdi. Restoranın şef aşçısı Şükrü Kuyumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kılıç balığının lezzetli tür olduğunu söyledi. Kuyumcu, müşterilerine kılıç balığı ızgarasını tavsiye ettiğini belirtti.

AA

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