Sarp Levendoğlu, rüzgâr sörfü dersleri almaya başladı

Rüzgâr sörfü denemeleri sırasında tahtanın üzerinde dengede durmakta zorlanan Sarp Levendoğlu, birçok kez suya düştü. Bir ara açıklara doğru sürüklenen oyuncunun imdadına Zodyak bot yetişti. Oyuncu, bindiği Zodyak’a sörfünü de bağlayarak sahile döndü.





Sarp Levendoğlu’yla sörf yapan oyuncu Gözde Kansu, video çekip Instagram’da paylaştı:

“Kurbağalama yüzecektim, sörf dediler.”



