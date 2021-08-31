Sarp Levendoğlu ve Naz Çağla Irmak aşk mı yaşıyor?
"Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun son paylaşımı dikkat çekti. Irmak ve Levendoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edildi.
31 Ağustos 2021, Salı 13:16 Son Güncelleme:
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En son "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER
Genç oyuncu gönlünü meslektaşı Sarp Levendoğlu'na kaptırdı. Çift sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla aşklarını ilan ettiler.
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