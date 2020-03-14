Türkiye Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak yolcu trafiğine kapatılacak

Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak yolcu trafiğine kapatılacak

Türkiye

Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak yolcu trafiğine kapatılacak

Türkiye ve Gürcistan, korona virüs tedbirleri kapsamında yarın Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak.

14 Mart 2020, Cumartesi 18:38 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Gürcistan, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatma kararı aldı.

Geçici süre geçerli

Sarp sınır kapısında, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmezken, diğer kara sınır kapılarında, Türkgözü, Aktaş kapılarında yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek. Bu önlem, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye saati ile 17.00, Gürcistan saati ile 18.00’den itibaren geçerli olacak. Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacak. Söz konusu bu önlem geçici süre geçerli olacak.

AA

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