Magazin Saruhan Hünel: Sosyal medya fenomenlerinden oyuncu olmaz

Saruhan Hünel: Sosyal medya fenomenlerinden oyuncu olmaz

Magazin

Saruhan Hünel: Sosyal medya fenomenlerinden oyuncu olmaz

Oyuncu Saruhan Hünel, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hünel, sosyal medya fenomenlerinin dizi ve sinema projelerinde rol almasıyla ilgili de konuştu.

25 Ocak 2021, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Saruhan Hünel, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hünel, doktor kontrolünden dolayı dışarıda olduğunu belirtti. 51 yaşındaki oyuncu, ekim ayında corona virüse yenik düşen babası Fevzi Hünel için baş sağlığı dilenmesi üzerine, "Belki 1-2 ay daha dayanabilseydi, aşılama programına dahil olup kurtulacaktı... Bu yaşananların hepsi Allah'ın takdiri" dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

'Çalışmaya ibadet olarak bakıyorum'

Saruhan Hünel, dijital platformlarda yayınlanacak olan üç proje ile görüşme halinde olduğunu ifade etti. Oyuncu, ''Hangisi olur bilmem ama yakın zamanda tekrardan kamera karşısında olacağım. Benim için televizyon da dijital platformlarda fark etmiyor. Yeni geldi 18 saat çalıştım. Ben çalışmaya ibadet olarak bakıyorum'' diye konuştu.

'Artık ders çıkarsınlar istiyorum'

Sosyal medya fenomenlerinin dizi ve sinema projelerinde rol almasıyla ilgili olarak da konuşan Hünel, "Siz gider sosyal medya fenomenlerinden oyuncu çıkarmaya çalışıp, takipçi sayıları kadar izlenmeyi beklerseniz böyle yaptığınız işlerle beraber ortada kalırsınız. Artık bu işlerden ders çıkarsınlar istiyorum" dedi.

Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki sonrası kanama
Gökçen Erdoğan
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 25 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Öner Döşer
Büyüteç etkisi
Öner Döşer
Hande Kazanova
25 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Şirin Sever
Beni niye bıraktın anne?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
İşte başarı, evlilikte fiyasko
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Ben senin rezil olabilme ihtimalini sevdim
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Karantina gölgesinde buruk kar keyfi
Bekir Saçar
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada dünyadan magazin (25 Ocak 2021)