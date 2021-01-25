Saruhan Hünel: Sosyal medya fenomenlerinden oyuncu olmaz

Saruhan Hünel, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hünel, doktor kontrolünden dolayı dışarıda olduğunu belirtti. 51 yaşındaki oyuncu, ekim ayında corona virüse yenik düşen babası Fevzi Hünel için baş sağlığı dilenmesi üzerine, "Belki 1-2 ay daha dayanabilseydi, aşılama programına dahil olup kurtulacaktı... Bu yaşananların hepsi Allah'ın takdiri" dedi.

'Çalışmaya ibadet olarak bakıyorum'

Saruhan Hünel, dijital platformlarda yayınlanacak olan üç proje ile görüşme halinde olduğunu ifade etti. Oyuncu, ''Hangisi olur bilmem ama yakın zamanda tekrardan kamera karşısında olacağım. Benim için televizyon da dijital platformlarda fark etmiyor. Yeni geldi 18 saat çalıştım. Ben çalışmaya ibadet olarak bakıyorum'' diye konuştu.

'Artık ders çıkarsınlar istiyorum'

Sosyal medya fenomenlerinin dizi ve sinema projelerinde rol almasıyla ilgili olarak da konuşan Hünel, "Siz gider sosyal medya fenomenlerinden oyuncu çıkarmaya çalışıp, takipçi sayıları kadar izlenmeyi beklerseniz böyle yaptığınız işlerle beraber ortada kalırsınız. Artık bu işlerden ders çıkarsınlar istiyorum" dedi.