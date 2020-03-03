Şaşırtan iddia: Murat Boz ve Deren Talu birlikte mi?
Aslı Enver'den ayrıldıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Murat Boz'la ilgili şu günlerde kulislerde yeni bir iddia dolaşıyor.
03 Mart 2020, Salı 15:10 Son Güncelleme:
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Murat Boz'un geçen günlerde katıldığı başarılı işletmeci Efe Keskün'ün doğum günü partisinde Deren Talu ile yakınlaştığı konuşuluyor. Doğum gününde Murat Boz ile Deren Talu'nun samimi hali geceye katılanların dikkatini çekti. İkili arasında başlayan flörtün nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.
Dizi ve film tekliflerini değerlendiriyor
Geceden annesi Defne Samyeli'yle ayrılan Deren Talu, oyunculuk alanında kariyer yapmak için görüşmeler yapıyor. Başrolünü Yurdaer Okur'la paylaştığı Son Kale Hacıbey filmi yakında seyirciyle buluşacak olan 23 yaşındaki Deren Talu, gelen dizi film tekliflerini değerlendiriyor.
***Öte yandan Deren Talu'nun Kerim Sabancı ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.