Şaşırtan iddia: Murat Boz ve Deren Talu birlikte mi?

Murat Boz'un geçen günlerde katıldığı başarılı işletmeci Efe Keskün'ün doğum günü partisinde Deren Talu ile yakınlaştığı konuşuluyor. Doğum gününde Murat Boz ile Deren Talu'nun samimi hali geceye katılanların dikkatini çekti. İkili arasında başlayan flörtün nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Dizi ve film tekliflerini değerlendiriyor

Geceden annesi Defne Samyeli'yle ayrılan Deren Talu, oyunculuk alanında kariyer yapmak için görüşmeler yapıyor. Başrolünü Yurdaer Okur'la paylaştığı Son Kale Hacıbey filmi yakında seyirciyle buluşacak olan 23 yaşındaki Deren Talu, gelen dizi film tekliflerini değerlendiriyor.

***Öte yandan Deren Talu'nun Kerim Sabancı ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.



