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Satılık aracı görmeye geldi! Kaputu kaldırınca...

Ankara Eryaman'da bir kişi, satılık aracı incelerken ön kaputu açınca yılanla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı çıkararak doğal ortamına bıraktı

12 Haziran 2019, Çarşamba 11:22 Son Güncelleme:
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Satılık aracı görmeye geldi! Kaputu kaldırınca...

Ankara Eryaman'da üzerinde akşam saatlerinde park halindeki satılık araca müşteri geldi.

Müşteri aracı incelerken ön kaputu açınca yılanı görerek panik oldu.

Vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ekipler, yılanı aracın içinden çıkararak doğal ortamına bıraktı. 

İHA

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