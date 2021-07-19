SATÜRN – DÜNYA DÜNYEVİ ÇAKRALAR

Bu haftadan itibaren sizlere bedenin enerji geçit kapıları çakralarımızın astrolojik bağlantılarından bahsedeceğim. Bu seride, Güneş Sistemindeki gezegenlerin nitelikleri ile çakralarımız arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışacağız.

İlk olarak ayaklarımızın altındaki iki önemli çakradan bahsetmek istiyorum. “Gaia Ağ Geçidi” ve “Dünya Yıldızı Çakraları”

Bu çakralar Dünya ve Satürn gezegeninin etkileri altındadırlar. Korkunun sahnede olduğu bu çakralarda Dünya gezegenin enerji ve etki alanına Satürn gezegeninin kaptanlığıyla rezone olmaya ve korkuyu Satürn’ün öğretmenliğiyle deneyimlemek ve öğrenmek söz konusudur.

Astroloji haritamızda Satürn, bize sınırlarımızı göstererek hayatın gerçeklerinin farkında olmamızı sağlar. Bir nevi, bizi disipline eder. Her şeyin bir formunun olduğunu, kuralları hatırlatır. Bu kurallara uyarak, bir şeyleri inşa eder, somutlaştırırız.

Eski astrologlara göre, korkuları ve geleceğe yönelik endişeleri Satürn yönetmektedir. Mitolojide Kronos olarak bilinen Satürn, değişiklikten ve yeni olan her şeyden korktuğu için çocuklarını yutmaktadır. Benzer şekilde Satürn, kişisel haritalarımızda değişimlere ve teşebbüslere karşı korkularımızı tanımlar. Bu korku nedeniyle, eskiye ve değişmesini istemediğimiz şeylere bağlı kalmaya çalışırız ve kişisel gelişimimizin aksamasına yol açarız. Alışkanlık ve kalıplarımıza bağlı kalmamızın altında, güvenliği kaybetme korkumuz vardır. Aslında bizi kalıplaşmış şeyleri aşmaya zorlayan koşullar, zaman ilerledikçe bize ilk göründüğü kadar kötü gelmeyebilirler.

GAİA AĞ GEÇİDİ

İşlevi; gezegenin ruhu ile bağlantı kapısıdır. Bizleri bu enkarnasyondaki bağlarımıza, atalarımızdan gelen bilgilere demirler, bağlar. Aynı Dünya gezegeninde bulunan kıtalara, denizlere, ırmaklara, ormanlara, dağlara ve tüm bunların içinde bulunan canlılara bizi bağlar ve enerjisi ile rezone olmamızı sağlar. Toprak ananın o şefkatli ellerinde bedenimizi ve ruhumuzu sıcacık çekirdeğinden gelen enerjisi ile sarmalar ve bedenimize annelik yapar. Bize ona yani Dünya gezegenine ait olduğumuzu derinden hissettirir.

Enerjetik olarak “Yıldız Ağ Geçidi”ne bağlıdır.

Yeri; derinde ayaklarımızın altında

Rengi; koyu kahverengi

Fiziksel Bağlantılıları; ayaklar

Astrolojik bağlantısı; Dünya ve Satürn

Bağlantılı Taşları; Boji Taşları ve Shungite

Shungite; derinlerdeki korku, utanç, suçluluk, değersizlik ve yetersizlik gibi tüm bilinçaltı duyguların bilgilerini bulur ve bilinç seviyesinde temizleyerek titreşimi arttırır. Shungite, amigdalanın içine işlemiş tüm savunma sistemlerini temizlemeye yardımcı olur. Klasik shungit taşı parçalarından oluşan takılar enerjetik koruma için uygundur.

DÜNYA YILDIZI

İşlevi; bu çakra topraklanıp yenilenmeniz ve güven içinde kendinizi hissetmeniz için sizinle ayaklarınızın altından bağ kurar. Bedeninizin elektromanyetik alanını ve meridyenlerini dünyanınkiyle enerjisel olarak bağlar ve çekirdeğin enerjisi ile beslenmenize olanak tanır. “Ruh Yıldızı Çakrası”na bağlıdır.

Yeri; ayakların hemen altında

Rengi; kırmızımsı kahverengi

Fiziksel Bağlantılıları; ayaklar, ayak bilekleri, alt bacaklar

Astrolojik bağlantısı; Satürn, Dünya

Bağlantılı Taşları; Garnet, Obsidyen, Dumanlı Kuvars

Dumanlı Kuvars: Dumanlı Kuvars kristalleri, korku, öfke, kızgınlık veya hayal kırıklığı gibi bastırılmış duyguları serbest bırakır. Kozmik enerji gibi spiritüel şifa öğretileri ile seans yaparken dumanlı kuvars takarsak hem kendi enerji sisteminiz hem de başkalarının enerji akışına yardımcı olur. Vücudun içinden geçen bu enerji akışı, zihinsel aktiviteden fiziksel ifadeye, çoğu zaman depresyon, anksiyete ve negatifliği serbest bırakan, ferahlama sağlayan bir iyileşme gerçekleştirir. Dumanlı kuvars ruhsal çalışmalardan sonra kişilerin fizik bedende temellenmesine yardımcı olur. Matematiksel muhasebe veya hesap gerektiren işlerde yanınızda bir adet dumanlı kuvars kristali almak akıllıca olur; zira konsantrasyonu arttırır ve dikkatleri o konunun üzerine vermenizi sağlar.

Dumanlı kuvars koruyucu bir kristal olup, olumsuz düşüncelerini ve duygularını kaynağına geri gönderir. Bugüne dek törenlerde koruma sağlamak için hep kullanılmıştır. Sezgiyi ve eril enerjiyi ve hayatta kalma içgüdülerini arttırmak için yoğun olarak kullanılmaktadır. Topraklama kristali, rüya yorumlama ve meditasyona yardımcı olur. Ayrıca aşırı harcama gibi obsesif davranışları engellemeye yardım eder.