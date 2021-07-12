Satürn-Tepe (taç) Çakrası - Anlıyorum

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Beyin Merkezi

Yükseliş

Aynı şekilde, eterik bedenimizde bulunan enerji merkezlerimizdeki 7 ana çakra için de geçerlidir. Her çakra kişiliğimizin ve bilincimizin farklı bir yönünü yönetir.

Birkaç haftadır sizlere bedenin enerji geçit kapıları çakralarımızın astrolojik bağlantılarından bahsediyorum. Bu seride, Güneş Sistemindeki gezegenlerin nitelikleri ile çakralarımız arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışacağız.

TAÇ ÇAKRA – SATÜRN

Anahtar Kelimeleri; ruhsallık, sezgisel ve entelektüel anlayış, çok boyutlu kavrayış

Evrensel enerjiyi aldığımız yer olan tepe çakrası yaşamımızdaki dengelerle de ilgilidir. Yaşamımızı belli sınırlarla kapatmamız ve gerçek potansiyelimizin farkında olmamamız bu çakrada çeşitli sorunların çıkmasının başka bir nedenidir. Yaşama açık, canlı ve en önemlisi umudunu asla kaybetmeyen bir bilinçle hayatımızı idame ettirmemiz bize yepyeni pozitif enerjiler verecek ve tepe çakramızın ve ona bağlı olarak diğer çakralarımızın da dengeli çalışmasına yardım edecektir.

Bu ilahilik bilincidir. Taç çakra açıldığında başın üstünde karıncalanma, titreşim veya dolaşan enerjiler hissi vardır. Bazıları için kafatası ağrıyabilir, benim ve başkalarının deneyimlerindeyse kafatasının tepe kemikleri derinin altında ayrışır ve hareket eder. 7. çakra uyandığında çoğu zaman olağandışı, deneyüstü deneyim yaşanır. Başın üstüne inen bilinç üstü bir ışık yaşanabilir.

Karmanın efendisi olarak bilinen Satürn haritamızda bize tamamlamak zorunda olduğumuz karmik görevlerimiz, uzun sürecek çaba ve sorumluluklarımız, kendimizi korumak için oluşturduğumuz kalıplarımız, kendimizi engellediğimiz ve bastırdığımız alanlarımız, atalarımızdan kalıtımsal olarak getirdiğimiz şeyler ve ebeveynlerimizden aldığımız yüklerimiz hakkında bilgi verir. Haritamızdaki Satürn’ün yerleşimini iyi kavrarsak kendimize koyduğumuz sınırlamalarımızı, korkularımızı ve kalıplarımızı fark eder, bunları aşabilmek için önemli farkındalıklar elde ederiz.

Klasik astrolojide büyük kötücül olarak tanınan Satürn’ün bu unvanı almasının sebebi aslında kötü bir gezegen olmasından kaynaklanmaz. Temsil ettiği şeylerin insanlara zorlu ve yüklü gelmesinden kaynaklanır. Satürn sorumlulukları temsil eder ve insanlar sorumluluklardan hoşlanmazlar. Satürn sabır gerektirir. Her ne kadar ucunda bilgeleşmek olsa da beklemeyi, sabretmeyi gerektiren durumlar insanları sıkar. Engellerle karşılaşmadan ilerlemek isteriz.

Eğer 10. ve 11. evlerdeki kötü durumda ve kötücül gezegenler yer alıyorsa (veya kötü etkiler alan gezegenler varsa), yöneticileri de zor bir konumda ise, Satürn kötü bir yerde ise, Taç çakramız ile çalışmamız gerekebilir. Oğlak ve Kova’daki gezegenler de aynı şekilde tabii…

Salgı bezi; Epifiz bezi

Organ bağlantıları; vücudun tüm fonksiyonlarını kontrol eder. Beyin, sinir sistemi, kaslar, avuç içi ve ayak tabanı

Hastalıkları; burun ve sinüslerle ilgili sorunlar, migren, Parkinson, Alzheimer, beyin rahatsızlıkları, baş ağrıları, sinir krizleri, gelişim bozuklukları, depresyon

Duyusu; algılamak

Etkileri; olgunluk, sessiz kalma kabiliyeti, birlik bilinci, yüksek bilinç, aydınlanma, açıklık, dikkat, maddeleştirme yeteneği, diğer boyutlara geçiş kapısı, saf kutsal ışık

Taç çakra Dengede ise; ölüm korkusu yok olur, mutluluğu algılar, bütünlük hali yaşar, varoluş bilinci taşır, yeni bilgilere açıktır, mizah anlayışı gelişmiştir, zihni sakindir, nezaketli, erdemli, bilge, kendini seven, kendine güvenen huzurlu, özgür ruhlu…

Taç çakra Dengede değil ise; bolluk bilincini kaybeder, ölüm korkusu duyar, yıkıcı duygular taşır, korkularla yaşar, amaçsızdır, neşesizdir, öğrenmede zorluk yaşar, fanatikleşir

Taç çakrasını aktive etmek için yapılabilecekler;

Bağlantılı Taşları; Kristal Kuvars, Herkimer Dimond, Ametist, Elmas, Beyaz Topaz, Ametrin, Florit, Sugulit

Ametist: rengi ve efsanevi enerjilerinden ötürü tüm kadim uygarlıklarda fazlaca değer görmüştür. Antik Yunan uygarlığında, içki içen kişilerin sarhoş olmayı engellediği için taktığı bilinmektedir. Yunancada ‘ayık’ anlamındaki “sarhoşluktan koruyan” manasına gelmektedir. Bu nedenle içki kadehlerini ametisti işleyerek yapıp kullanmaktaydılar. Yunanlılar ametistin zehirlenmeyi engellediğine, öfkeyi sakinleştirdiğine ve hayal kırıklığının getirdiği üzüntüyü giderdiğine inanır.

Bu muhteşem kristalleri, evde alan temizliği yapacağınız bölgelere, hastaların yattığı odalara yerleştirdiğinizde oluşmuş olan enerjileri emer. Evinize, meditasyon odanıza, arabanıza kısacası istediğiniz yere ametist kristalleri koymak sizi mor yoğun bir ışık demetiyle korunuyor hissi verecektir. Bu nedenle Ametist herkese tavsiye edebileceğiniz bir kristaldir.

Sugulit: akıl ve beden arasındaki bağlantıyı kurmanıza yardımcı olur. Hastalıktaki zihin-beden bağlantısını anlamanıza yardımcı olur. Zihinsel dengeye, güvene, cesarete, yaratıcılığa yardımcı olur. Düşmanlık hislerine, öfkeye, kıskançlığa, önyargıya ve umutsuzluğa olumlu yönde katkıları vardır. Ruhsal sevgiye, ruhsal ilişkiye bir ilham verir. Kim olduğunuzu bulmanıza yardımcı olur. Indigo Çocukları (paranormal yetenekleri olan çocuklar) ve ayrıca öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için faydalıdır. Çocukların öğrenme zorluklarını giderir.