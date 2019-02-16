Savaş gibi ayrılık!

İngiltere, bir boşanma sonrasında yaşanan tuhaf olay yüzünden çalkalandı. Dorset'te yaşanan savaşı andıran bu ayrılık oldukça ilginç görüntülere sahne oldu.

2 yıl önce boşanan bir çift müstakil evlerini paylaşmaya devam ediyordu, her şey de bu yüzden oldu...

Müstakil evin alt katında Elaine Clowes, üst katında 2 yıl önce ayrıldığı kocası yaşıyordu. Elaine, mahkeme kararıyla eşini evden attırdı. Eşi de evi başına yıktı.

Elaine Clowes

ALTLI ÜSTLÜ AYRILIK

İngiltere Dorset’te Ian Clowes(67) ile eşi Elaine (63), 2yıl önce ayrılmaya karar verdi. Ian Clowes evden taşınmak yerine müstakil evin üst katına yerleşti. Elaine ise alt katta kalıyordu. Ian Clowes 40bin sterlin (271binTL) harcayarak üst kata ayrı giriş yaptırdı. Fakat Elaine evin tamamına sahip olmak için dava açtı.

Ian Clowes

ENKAZDAN ÇIKARTILDI

Davayı kazanan Elaine, kocası için tahliye emri çıkarttı. Ian Clowes tahliye edileceği gün evin üst katını benzin döküp yaktı. Alevler nedeniyle üst kat tamamen çöktü. Bu sırada ikiside içerideydi. Elaine hafif yaralarla kurtulurken Ian Clowes enkaz altından kurtarıldı. Ian Clowes kundakçılıktan suçlu bulundu.



