Savaş Özbey yazdı: Seda Sayan, Oğulcan’ın karizmasını nasıl çizdi?

Demet Akalın’la Okan Kurt’un yıldönümü eğlencesinde, Seda Sayan Aleyna Tilki’yi ayaküstü oğluna isteyiverdi.

Çalan şarkı Erik Dalı: El gızı naziktir / El gızı naziktir / Amanın değmeye gelmez...

Aleyna Tilki ayağa kalkmış döktürüyor ama yakın markaja alındığının farkında değil.

Hemen dibindeki Seda Sayan “hamamda erkek annesi” atmacalığında.

'Aleyna’nın röntgenini çekiyor'

O da oynar gibi yapıyor. “Oynar gibi yapıyor” diyorum, çünkü normalde çok daha güzel oynar ama asıl derdi başka: Göz ucuyla çaktırmadan Aleyna’nın röntgenini çekiyor.

En sonunda da bombayı patlatıyor: “Çok güzelsin” diyor; “Seni oğluma beğendim” diyor, “Olur mu Oğulcan’la bir şeyler?” diye soruyor.

Seda Sayan’ın bunu tamamen iyi niyetle yaptığı belli.

Ama bence Oğulcan Engin’in karizmasını fena çiziyor.

Niye mi? İşte olasılıklar...

İhtimal-1:

Oğulcan’ın hakikaten Aleyna’da gözü olabilir. Bunu da annesiyle paylaşmış olabilir.

Ama eksi puan:

Gelip kendisi konuşacağına annesini yollayan birinin Aleyna’ya çekici görüneceğini sanmam.

İhtimal-2:

Oğulcan’ın hakikaten Aleyna’da gözü olabilir. Ama bu konuyu annesine hiç açmamıştır; Seda Sayan kendi kendine gelin güvey oluyordur.

Ama eksi puan:

Oğlunun hayatına böyle bodoslama müdahale edebilen bir kaynana, değil Aleyna’ya hiçbir kıza çekici görünmez.

İhtimal-3:

Oğulcan’ın hakikaten hiçbir şeyden haberi yoktur. Seda Sayan her gözüne kestirdiğine, Oğulcan adına evlilik teklif ediyordur.

Ama yine eksi puan:

Anne değil, noter tasdikli vekil sanki. Yarın öbür gün de oğluna sormadan boşar bizi bu...

O gelin seni bulacak

Seda Sayan’ın “münasip gelin bulacağım” heyecanını anlamak mümkün.

Ama aceleyle camcı dükkanındaki fil gibi davranıyor, olacağı varsa da işin kafadan önünü tıkıyor.

Sporcu, sağlıklı, yakışıklı, meşhur, paralı oğlun var.

Zaten sen istemesen de o gelin gelip seni bulacak. Elin kızlarını orada burada markaja alacağına...

Sen iyisi mi asıl ona hazır ol.

Bin yıllık “görücü usulü-aşk evliliği” tartışmamızın bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.

O sırada şarkı devam ediyor: El gızı narindir / El gızı narindir / Aman değmeye gelmez...





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