Magazin Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı neden yok, final mi yaptı?

Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı neden yok, final mi yaptı?

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Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Savaşçı neden yok, final mi yaptı?

Fox TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Savaşçı, bir süredir yayınlanmıyor. Dizinin hayranları ise Savaşçı'nın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki Savaşçı neden yok, final mi yaptı?

03 Kasım 2020, Salı 09:27 Son Güncelleme:
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Fox TV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Savaşçı, bir süredir ekranlara gelmiyor. Peki Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Savaşçı dizisinde başrol Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."

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