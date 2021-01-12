Savunma Sanayii projelerini yabancı şirketlere sızdıran 6 kişiye gözaltı
Ankara'da MİT ve Emniyet, Savunma Sanayii Başkanlığı'na ortak operasyon düzenledi. Projeleri yabancı şirketlere aktardıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
12 Ocak 2021, Salı 10:52 Son Güncelleme:
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcileri tespit edildi.
Projeleri aktararak rüşvet aldıkları belirlendi
SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyetleriyle ilgili bilgileri savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında rüşvet aldıkları belirlendi. Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları tespit edildi.
Operasyon düzenlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle operasyon düzenlendi.
Yüklü miktarda döviz ele geçirildi
SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Evdeki dijital materyallere el konuldu.