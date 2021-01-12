Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcileri tespit edildi.

Projeleri aktararak rüşvet aldıkları belirlendi

SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyetleriyle ilgili bilgileri savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında rüşvet aldıkları belirlendi. Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları tespit edildi.

Operasyon düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Yüklü miktarda döviz ele geçirildi

SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Evdeki dijital materyallere el konuldu.







