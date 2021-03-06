Etkinlik Rehberi Sayıları eşleştirme oyunu

Sayıları eşleştirme oyunu

Etkinlik Rehberi

Sayıları eşleştirme oyunu

Bu oyunla çocuğunuz hem sayıları pekiştirecek hem de çocuğunuzun bilişsel gelişimini desteklemiş olacaksınız.

06 Mart 2021, Cumartesi 12:41 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Çamaşır mandalları, bir plastik tabak, renkli elişi kâğıtları, keçeli kalem, makas ve yapıştırıcı / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla birlikte renkli elişi kağıtları üzerine 10’a kadar olan sayıları yazıp, kesin. Bu sayı değerlerini plastik tabağın arka kenar kısmına yapıştırın. Eğer boş yer kaldıysa, o boş yerleri de renkli kağıtları kullanarak oluşturduğunuz birkaç geometrik şekil ekleyebilirsiniz. Renkli kağıtlardan oluşturduğunuz sayıları ve geometrik şekilleri mandalların üst kısmına keçeli kalem ile yazın. En sonunda çocuğunuzdan mandalla yazan ile tabakta yazanları eşleştirmesini isteyin.

Yazarlarımızdan
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