Sayısal Loto çekildi (12 Haziran Sayısal Loto sonuçları)
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1226. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 12, 18, 31, 33 ve 43 olarak belirlendi
Sayısal Loto oyununun 1226. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 823 bin 544 lira 70 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 90 kişi 5 bin 649 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 4 bin 964 kişi 77 lira 60’ar kuruş ve 3 bilen 88 bin 11 kişi 11 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 905 bin 787 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 51 bin 496 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 588 bin 206 lira 86 kuruş kamuya aktarılacak.
ANKARA (AA)