Sayısal Loto çekildi (24 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları)

Sayısal Loto oyununun 1247. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3 milyon 118 bin 96 lira 40 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 126 kişi 6 bin 203 lira 90’ar kuruş, 4 bilen 6 bin 374 kişi 92 lira 45’er kuruş ve 3 bilen 119 bin 944 kişi ise 13’er lira ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 6 milyon 48 bin 336 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 619 bin 555 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 904 bin 395 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.

AA