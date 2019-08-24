Sayısal Loto çekildi (24 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları)
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1247. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 01, 08, 21, 23, 25 ve 28 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1247. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3 milyon 118 bin 96 lira 40 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 126 kişi 6 bin 203 lira 90’ar kuruş, 4 bilen 6 bin 374 kişi 92 lira 45’er kuruş ve 3 bilen 119 bin 944 kişi ise 13’er lira ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 6 milyon 48 bin 336 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 619 bin 555 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 904 bin 395 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.
AA