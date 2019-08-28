Sayısal Loto çekildi (28 Ağustos Sayısal Loto sonuçları)
Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1248. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 9, 16, 28, 35 ve 47 olarak belirlendi
Sayısal Loto oyununun 1248. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 141 bin 588 lira 33 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 5 bin 856 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 3 bin 965 kişi 86 lira 45’er kuruş ve 3 bilen 72 bin 160 kişi ise 12 lira 65’er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 712 bin 381 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 945 bin 510 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 528 bin 513 lira kamuya aktarılacak.
ANKARA (AA)