Sayısal Loto çekildi (28 Ağustos Sayısal Loto sonuçları)

Sayısal Loto oyununun 1248. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 141 bin 588 lira 33 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 78 kişi 5 bin 856 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 3 bin 965 kişi 86 lira 45’er kuruş ve 3 bilen 72 bin 160 kişi ise 12 lira 65’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 712 bin 381 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 945 bin 510 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 528 bin 513 lira kamuya aktarılacak.

ANKARA (AA)