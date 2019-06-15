Sayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralar
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1227. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 3, 25, 29, 40 ve 43 olarak belirlendi
Sayısal Loto oyununun 1227’nci çekilişinde 6 bilen 3 kişi, 1 milyon 964 bin 16 lira 25’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 733 lira 75’er kuruş, 4 bilen 6 bin 324 kişi 98 lira 50’şer kuruş ve 3 bilen 121 bin 49 kişi 13 lira 65’er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara’nın Etimesgut, Eskişehir’in Odunpazarı ve Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçelerinden yatırıldığı belirtildi. Çekilişte toplam 8 milyon 994 bin 792 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 714 bin 711 lira 42 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 957 bin 638 lira 56 kuruş kamuya aktarılacak.
AA