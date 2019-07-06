Sayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 200 kişi, 4 bin 152 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 982 kişi, 69 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 149 bin 879 kişi, 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

GAZİANTEP VE İZMİR'E ÇIKTI

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Gaziantep'in İslahiye ve İzmir'in Buca ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 9 milyon 356 bin 413 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 720 bin 734 lira 94 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 960 bin 987 lira 66 kuruş kamuya aktarılacak.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 7, 14, 23, 27 ve 42 olarak belirlendi.



