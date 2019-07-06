Sayısal Loto çekildi! İşte kazandıran numaralar
Sayısal Loto oyununun 1233. hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 3 milyon 121 bin 408 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 200 kişi, 4 bin 152 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 982 kişi, 69 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 149 bin 879 kişi, 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
GAZİANTEP VE İZMİR'E ÇIKTI
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Gaziantep'in İslahiye ve İzmir'in Buca ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
Çekilişte toplam 9 milyon 356 bin 413 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 720 bin 734 lira 94 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 960 bin 987 lira 66 kuruş kamuya aktarılacak.
İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 7, 14, 23, 27 ve 42 olarak belirlendi.