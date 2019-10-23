Sayısal Loto çekildi(23 Ekim 2019 Sayısal Loto sonuçları)

Sayısal Loto oyununun 1264’üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 282 bin 530 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 92 kişi 5 bin 576’şar lira, 4 bilen 4 bin 414 kişi 88’er lira ve 3 bilen 83 bin 453 kişi ise 12 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.

ANKARA (AA)