Sayısal Loto çekildi(23 Ekim 2019 Sayısal Loto sonuçları)
Sayısal Loto oyununun 1264’üncü çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 17, 28, 30, 36 ve 41 olarak belirlendi
Sayısal Loto oyununun 1264’üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 282 bin 530 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 92 kişi 5 bin 576’şar lira, 4 bilen 4 bin 414 kişi 88’er lira ve 3 bilen 83 bin 453 kişi ise 12 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.
ANKARA (AA)