Sayısal Loto çekiliş sonuçları (11 Eylül Sayısal Loto sonuçları)
Sayısal Loto oyununun 1252. çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 14, 35, 37, 39 ve 40 olarak belirlendi
Sayısal Loto oyununun 1252. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 145 bin 291 lira 40 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 62 kişi 7 bin 389 lira 80’er kuruş, 4 bilen 3 bin 556 kişi 97 lira 25’er kuruş ve 3 bilen 67 bin 951 kişi ise 13 lira 45’er kuruş ikramiye kazandı.
ANKARA (AA)