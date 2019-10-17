Sayısal Loto çekiliş sonuçları( 16 Ekim Sayısal Loto kazandıran numaralar)
Sayısal Loto oyununun 1262’nci çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 4, 6, 35, 40 ve 47 olarak belirlendi
Sayısal Loto oyununun 1262. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 720 bin 956 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 87 kişi 9 bin 747 lira, 4 bilen 6 bin 18 kişi 106 lira ve 3 bilen 123 bin 517 kişi ise 13 lira 70’er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
ANKARA (AA)