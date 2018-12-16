Sayısal Loto'nun 1175. hafta çekilişi dün akşam gerçekleşti. 15 Aralık tarihli sonuçlara göre büyük ikramiyeyi kimse bilemedi. 8 milyon 768 bin 844 lira 62 kuruş çarşamba gününe devroldu. Büyük ikramiye'nin 10 milyonu geçmesi bekleniyor.

1175. hafta kazandıran numaralar: 18-25-29-30-32-44

15 Aralık çekilişinde diğer ikramiye dağılımı şöyle: 5 bilen 149 kişi 5 milyon 687 bin lira, 4 bilen 8 bin 162 kişi 78 lira 70 kuruş, 3 bilen 157 bin 952 kişi ise 11 lira 35 kuruş kazandı.