Sayısal Loto sonuçları: 2 haftadır devrediyor

Sayısal Loto'nun 1242. çekilişi dün gerçekleşti. 7 Ağustos tarihli çekilişte 6 bilen çıkmazken 6 milyon 522 bin 49 lira 12 kuruş devretti. Büyük ikramiyenin 10 milyona yaklaşması bekleniyor.

4. devrin yaşandığı 7 Ağustos çekilişinde düşen numaralar şöyle: 11-16-24-33-38-49

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 4 bin 436 lira, 4 bilen 5 bin 841 kişi 77 lira 65’şer kuruş ve 3 bilen 101 bin 564 kişi 11 lira 75’er kuruş ikramiye kazandı.