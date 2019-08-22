Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Ardışık numaralar göze çarptı
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Bu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 1 milyon 164 bin 599 lira 48 kuruş cumartesi gününe devretti. Sayısal Loto'nun 1245. çekilişinde yaklaşık 13 milyon lira büyük ikramiye 1 kişiye çıkmıştı.
Her hafta iki çekiliş sonucu milyonlarca lira dağıtan Sayısal Loto'nun dünkü çekilişinde 6 şanslı numarayı kimse bilemedi. 1 milyon 164 bin 599 lira 48 kuruş devretti. 5 bilenler ise 6 bin 954 lira 5 kuruşun sahibi oldu.
Sayısal Loto 1246. çekilişinde kazandıran numaralar: 17-18-29-30-32-34
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 67 kişi 6 bin 954 lira 5’er kuruş, 4 bilen 3 bin 601 kişi 97 lira 35’er kuruş ve 3 bilen 71 bin 24 kişi ise 13 lira 10’ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 746 bin 893 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.