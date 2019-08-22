Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Ardışık numaralar göze çarptı

Her hafta iki çekiliş sonucu milyonlarca lira dağıtan Sayısal Loto'nun dünkü çekilişinde 6 şanslı numarayı kimse bilemedi. 1 milyon 164 bin 599 lira 48 kuruş devretti. 5 bilenler ise 6 bin 954 lira 5 kuruşun sahibi oldu.

Sayısal Loto 1246. çekilişinde kazandıran numaralar: 17-18-29-30-32-34

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 67 kişi 6 bin 954 lira 5’er kuruş, 4 bilen 3 bin 601 kişi 97 lira 35’er kuruş ve 3 bilen 71 bin 24 kişi ise 13 lira 10’ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 746 bin 893 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.