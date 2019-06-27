Sayısal Loto sonuçları... Bu sefer devir...
Cumartesi ve çarşamba günleri gerçekleşen Sayısal Loto'nun 1230. çekilişi gerçekleşti. Dünkü çekiliş sonucuna göre büyük ikramiyeyi kimse bilemedi. 1 milyon 45 bin 767 lira 15 kuruş cumartesi gününe devretti. İşte 26 Haziran çekilişinde kazandıran numaralar...
Dün hem Şans Topu hem de Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. 26 Haziran Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kimse bilemedi. 1 milyon 45 bin 767 lira 15 kuruş büyük ikramiye cumartesi günü sahibini arayacak.
57 kişinin 5 bildiği 1230. çekilişte 09-14-22-24-42-48 numaraları geldi.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 340 lira 45’er kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 85 lira 45’er kuruş ve 3 bilen 70 bin 978 kişi 11 lira 75’er kuruş ikramiye kazandı.