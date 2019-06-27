Sayısal Loto sonuçları... Bu sefer devir...

Cumartesi ve çarşamba günleri gerçekleşen Sayısal Loto'nun 1230. çekilişi gerçekleşti. Dünkü çekiliş sonucuna göre büyük ikramiyeyi kimse bilemedi. 1 milyon 45 bin 767 lira 15 kuruş cumartesi gününe devretti. İşte 26 Haziran çekilişinde kazandıran numaralar...

27 Haziran 2019, Perşembe 09:14
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Sayısal Loto sonuçları... Bu sefer devir...

Dün hem Şans Topu hem de Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. 26 Haziran Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi kimse bilemedi. 1 milyon 45 bin 767 lira 15 kuruş büyük ikramiye cumartesi günü sahibini arayacak. 

57 kişinin 5 bildiği 1230. çekilişte 09-14-22-24-42-48 numaraları geldi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 340 lira 45’er kuruş, 4 bilen 3 bin 701 kişi 85 lira 45’er kuruş ve 3 bilen 70 bin 978 kişi 11 lira 75’er kuruş ikramiye kazandı.

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