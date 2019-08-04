Sayısal Loto Sonuçları... Büyük ikramiye 5 milyonu geçti

Haftada iki kez çekilen ve oynayanlarına milyonlar kazandıran Sayısal Loto'nun 1241. çekilişi dün gerçekleşti. 3 Ağustos Tarihli çekilişte 6 şanslı numarayı bilen çıkmadı. 5 milyon 24 bin 809 lira 49 kuruş gelecek çarşamba gününe devretti. Büyük ikramiyenin 7 milyonu geçmesi bekleniyor.

1241. çekilişte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar: 02-07-08-37-40-44

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 9 bin 354 lira 65’er kuruş, 4 bilen 5 bin 339 kişi 111 lira 70’şer kuruş ve 3 bilen 111 bin 152 kişi 14 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.