Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye yine devretti
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Cumartesi günü devreden büyük ikramiye dünkü çekilişin ardından yine devretti. 3 milyon 37 bin 480 lira 51 kuruş cumartesi günkü çekilişe kaldı. İşte 31 Temmuz Çarşamba günü kazandıran numaralar...
Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 31 Temmuz 2019 tarihli 1240. Sayısal Loto çekilişine göre büyük ikramiye devretti. 6 Şanslı numarayı kimse bilemezken haftaya büyük ikramiyenin 5 milyonu bulması bekleniyor.
Sayısala Loto'da kazandıran numaralar şöyle: 07-19-20-26-30-37
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi, 6 bin 587 lira 5’er kuruş, 4 bilen 4 bin 85 kişi, 90’ar lira ve 3 bilen 75 bin 396 kişi, 12 lira 90’ar kuruş ikramiye kazandı.