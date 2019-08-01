Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye yine devretti

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 31 Temmuz 2019 tarihli 1240. Sayısal Loto çekilişine göre büyük ikramiye devretti. 6 Şanslı numarayı kimse bilemezken haftaya büyük ikramiyenin 5 milyonu bulması bekleniyor.

Sayısala Loto'da kazandıran numaralar şöyle: 07-19-20-26-30-37

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi, 6 bin 587 lira 5’er kuruş, 4 bilen 4 bin 85 kişi, 90’ar lira ve 3 bilen 75 bin 396 kişi, 12 lira 90’ar kuruş ikramiye kazandı.