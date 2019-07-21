Sayısal Loto sonuçları... İki çekiliştir kazandırıyor

Sayısala Loto'nun her hafta iki çekilişi gerçekleşiyor. Dün de cumartesi günkü çekilişi gerçekleşti. Sonuçlara göre büyük ikramiye Kocaeli İzmit ve Osmaniye Merkez'e çıktı. Şanslı kişiler 929 bin 500 lira 20 kuruşun sahibi oldu. Sonuçlara göre Sayısal Loto bu haftayı boş geçmemiş oldu.

İşte 21 Temmuz tarihli 1237. çekilişte düşen numaralar: 06-13-21-24-36-48

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 140 kişi 5 bin 313 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 7 bin 296 kişi 76 lira 70’er kuruş ve 3 bilen 125 bin 847 kişi 11 lira 80’er kuruş ikramiye kazandı.