Sayıştay Başkanlığı öğretmen alıyor

Sayıştay Başkanlığı Sosyal İşler Birim Başkanlığına bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde bir adet Öğretmen (Okul Öncesi) ile bir adet Çocuk Gelişimcisi olarak istihdam edilmek üzere personel alınacak. Başvurular 22 Ekim’de sona erecek.

Başvuru şartları

- Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren, belirtilen Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Sözleşmeli Öğretmen (Okul Öncesi) 2018-2019 KPSS sınavından KPSSP121 puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde, Sözleşmeli Çocuk Gelişimcisi için ÖSYM tarafından yapılan 2018 -2019 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP10 puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak.

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

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