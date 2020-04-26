Scarlett Johansson: Kendimi yoktan var ettim

ABD’li oyuncu Scarlett Johansson (35), yılda 56 milyon dolarla Hollywood’un en çok kazanan kadın oyuncusu. Johansson, Parade dergisine verdiği röportajda başarısının sırrı sorulunca “Kariyerimin başında sürekli reddedildim. Görmezden gelindim. Bu beni kamçıladı. Yedek oyunculuktan başrole yükseldikten sonra bunun ne kadar iyi hissettirdiğini anlayınca değerini daha çok bildim” dedi

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