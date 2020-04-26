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Magazin Scarlett Johansson: Kendimi yoktan var ettim

Scarlett Johansson: Kendimi yoktan var ettim

Magazin

Scarlett Johansson: Kendimi yoktan var ettim

Marvel evreninde Kara Dul’u oynayan Hollywood’un en çok kazanan kadın oyuncusu başarısının sırrını açıkladı.

26 Nisan 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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ABD’li oyuncu Scarlett Johansson (35), yılda 56 milyon dolarla Hollywood’un en çok kazanan kadın oyuncusu. Johansson, Parade dergisine verdiği röportajda başarısının sırrı sorulunca “Kariyerimin başında sürekli reddedildim. Görmezden gelindim. Bu beni kamçıladı. Yedek oyunculuktan başrole yükseldikten sonra bunun ne kadar iyi hissettirdiğini anlayınca değerini daha çok bildim” dedi

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