Scarlett Johansson, 'Kızım beni tanımadı'

ABD’li ünlü oyuncu Scarlett Johansson, eski filmleri tecrit sırasında yeniden izlediğini açıkladı. Johansson'ın seyrettiği filmler arasında çocuk oyuncu olarak boy gösterdiği yapımlar da vardı.

Akademi Ödülleri'nde iki kez aday gösterilen 36 yaşındaki oyuncu, 1997'de çekilen 'Evde Tek Başına 3' filmini kızı Rose Dorothy'yle birlikte yeniden izledi.

Hollywood yıldızı, kızının Macaulay Culkin'in başrolünde yer aldığı ilk iki filme bayılmasının ardından üçüncü filmi de izlediklerini belirtti. Ancak Scarlett Johansson, kızına yapımda rol aldığını söylemediğini açıkladı.

'Evde Tek Başına 3' ile ilk beyazperde deneyimlerinden birini gerçekleştiren Johansson, şu sözleri söyledi: Sadece onun keşfetmesini istedim. Tabii ki bunu yapmadı. 11 yaşımdaki halim şu anki beni nasıl hatırlatabilirdi ki? Ona, "Bu kişi kim?" diye sordum. "Sen misin?" diye yanıtladı.