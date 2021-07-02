Scarlett Johansson'dan olay yaratacak itiraf: Arka koltuğu seçerdim
Hollywood'un yıldız oyuncusu Scarlett Johansson'un cinsel ilişki itirafı çok konuşulacak. 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu, "Arabada cinsel ilişkiye girmeyi seviyorum. Gerçekten çılgın ve değişik bir şey yapmak isteseydim arka koltuğu seçerdim" dedi.
02 Temmuz 2021, Cuma 23:39 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl hayatını Colin Jost ile birleştiren Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, bu kez yaptığı itirafla gündeme geldi.
"ARKA KOLTUĞU SEÇERDİM"
Bir dergiye konuşan Scarlett Johansson, "Arabada cinsel ilişkiye girmeyi seviyorum. Gerçekten çılgın ve değişik bir şey yapmak isteseydim arka koltuğu seçerdim" ifadelerini kullandı.
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