Schengen başvuru ücretine zam

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan açıklamaya göre Schengen Vizesi ücretleri 80 euro olacak. Halihazırda bu bedel 60 euro. AB'nin Schengen Vizesi için uygulanan yeni fiyat tarifesi 2 Şubat 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesinin yanı sıra İsviçre ve Norveç'te de geçerli olan Schengen vizesi için alınan ücret 60 euroydu. TÜRSAB tarafından yapılan açıklamaya göre AB'nin aldığı yeni karar doğrultusunda Schengen Vizesi ücretine zam yapıldı.

20 euroluk artış

Yapılan açıklamaya göre Schengen Vizesi başvurusunda talep edilecek ücret 80 euro olacak. 20 euroluk bir artışa tekabül eden bu bedel Haziran 2019 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanmıştı.

TÜRSAB'ın yaptığı açıklamaya göre büyükelçilik ve konsolosluklarda talep edilen 80 euroluk ücret 2 Şubat 2020 tarihinden itibaren uygulanacak.





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