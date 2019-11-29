Schönefeld Havaalanı’nda bomba alarmı

Berlin'de Schönefeld Havalimanı'nda uçakların iniş ve kalkışı durduruldu. Uygulamanın sebebinin İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba olduğu açıklandı.

Havaalanı yönetiminin yaptığı açıklamada, inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulunduğu, uçuşlara ara verildiği ve terminalin bir bölümünün kapatıldığı boşaltıldı. Bomba imha çalışmaları sürüyor. Havaalanının normal işleyişine ne zaman döneceği ise henüz belli değil. Havaalanına iniş yapması gereken uçaklar da Tegel Havaalanı’na yönlendiriliyor. Bulunan bomba nedeniyle kaç yolcu uçağının olumsuz etkilendiği ise açıklanmadı.