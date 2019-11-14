Seben Koçibey, Şamdan Dergisi’ne verdiği röportajda New York’ta aldığı ‘Seri Katil Psikolojisi’ eğitiminden de bahsetmiş. Seben Koçibey “Bu mesleği neden yapmadınız?” sorusunu da şöyle yanıtlamış:

'O defteri üzülerek kapattım'

“New York Polis departmanında çalışmak için sınavlara girdim, derece aldım. Ama sağlık protokolüne takıldığım için beni seri katil değil, terör bölümüne verdiler. Ama bu bölümü tam sevemedim. O defteri üzülerek kapattım.”

Şu anki işi: Bikini tasarımı

Seben Koçibey’in şu an yaptığı iş ise lüks plaj kıyafetleri tasarımı. ‘Nymph’ markasıyla mayo, bikini mayokini yapıyor.

Müge Dağıstanlı/ POSTA