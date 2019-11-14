Seben Koçibey'in bir sınavla hayatı değişti
Seren Koçibey, “New York Polis departmanında çalışmak için sınavlara girdim, derece aldım. Ama sağlık protokolüne takıldığım için beni seri katil değil, terör bölümüne verdiler" demişti. Bakın şimdiki mesleği ne...
Seben Koçibey, Şamdan Dergisi’ne verdiği röportajda New York’ta aldığı ‘Seri Katil Psikolojisi’ eğitiminden de bahsetmiş. Seben Koçibey “Bu mesleği neden yapmadınız?” sorusunu da şöyle yanıtlamış:
'O defteri üzülerek kapattım'
“New York Polis departmanında çalışmak için sınavlara girdim, derece aldım. Ama sağlık protokolüne takıldığım için beni seri katil değil, terör bölümüne verdiler. Ama bu bölümü tam sevemedim. O defteri üzülerek kapattım.”
Şu anki işi: Bikini tasarımı
Seben Koçibey’in şu an yaptığı iş ise lüks plaj kıyafetleri tasarımı. ‘Nymph’ markasıyla mayo, bikini mayokini yapıyor.
Müge Dağıstanlı/ POSTA