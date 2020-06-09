Şebnem Bozoklu mu Meriç Aral mı kazandı?
Şebnem Bozoklu ile Meriç Aral, ‘Vodafone Red’in uygulamalarını tanıtmak için sosyal medyada #SınırYok Challenge başlatmıştı.
09 Haziran 2020, Salı 11:41 Son Güncelleme:
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Instagram üzerinden gerçekleşen yarışmada 2016’da vefat eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı David Bowie’nin makyajını yapmaya çalıştılar. Bu kapışmadan az farkla da olsa Şebnem Bozoklu galip çıktı.
Şebnem Bozoklu, “Makyaj yapmayı seviyorum, David Bowie’yi daha çok. Bu yarışmayı kazanmam sürpriz olmadı” derken, Meriç Aral da “Makyaj yapmaktan keyif alıyorum. Kendimi iyi hissettiriyor. David Bowie makyajı güzel bir deneyim oldu” diye konuştu. İkilinin heyecanlı ve eğlenceli mücadelesi yeni görevlerle devam edecek.
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