Şebnem Bozoklu mu Meriç Aral mı kazandı?

Instagram üzerinden gerçekleşen yarışmada 2016’da vefat eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı David Bowie’nin makyajını yapmaya çalıştılar. Bu kapışmadan az farkla da olsa Şebnem Bozoklu galip çıktı.

Şebnem Bozoklu, “Makyaj yapmayı seviyorum, David Bowie’yi daha çok. Bu yarışmayı kazanmam sürpriz olmadı” derken, Meriç Aral da “Makyaj yapmaktan keyif alıyorum. Kendimi iyi hissettiriyor. David Bowie makyajı güzel bir deneyim oldu” diye konuştu. İkilinin heyecanlı ve eğlenceli mücadelesi yeni görevlerle devam edecek.