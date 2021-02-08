Magazin Şebnem Ferah evinden çıkmıyor

Şebnem Ferah evinden çıkmıyor

Magazin

Şebnem Ferah evinden çıkmıyor

Şarkıcı Şebnem Ferah, corona virüsün ilk görüldüğü mart ayından bu yana evinden çıkmıyor. 49 yaşındaki Ferah, misafir de kabul etmiyor.

08 Şubat 2021, Pazartesi 07:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şebnem Ferah’ın, Türkiye’de ilk olarak geçtiğimiz sene mart ayından görülen koronavirüsten sonra kendisini evine kapattığı ortaya çıktı. Alışverişini yardımcılarına yaptıran sanatçı, bir senedir evine fazla misafir de kabul etmiyor. Ferah, bu dönem yeni şarkılar kaleme alırken, evinde piyano ve gitar çalarak, müzik çalışmalarına devam ediyor. Sevenlerini çok özlediği öğrenilen sanatçı, sosyal medya hesaplarından onlarla iletişime geçerek, sohbet ediyor.

Makyajsız poz

Öte yandan sevenlerinin konserlerinde ağır makyajla görmeye alışkın olduğu rock müziğin ünlü ismi, geçtiğimiz aylarda doğal halini ilk kez paylaşmıştı. Şebnem Ferah, makyajsız haliyle verdiği pozu; siyah kalp ve nota emojisi ile yayınlamıştı.

Saçlarını iki yandan toplayan şarkıcının sevimli görüntüsü binlerce beğeni ve yorum almıştı. Ferah’a sevenleri, “Çok tatlısın”, “Gözlerinin yeşilinin içinde kayboldum” ve “Şarkılarını özledik” gibi mesajlar göndermişti.

İlgili Haberler
Şebnem Ferah'tan makyajsız selfieŞarkıcı Ferah Zeydan'ın inanılmaz değişimi: 70 kilo verdiŞebnem Ferah'ın çifte standart isyanıŞebnem Ferah'ın dövmeleri dikkat çekti


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
‘27 gündür hiç dayak yemedim…’
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Emir Tarık Tekin
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
İlişki sorunlarında 80/20 kuralı
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Dünyaya açılmak... Ama neresine?
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
8 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
8 Şubat haftasına astrolojik bakış
Öner Döşer
Bekir Saçar
1500 yıllık su sarnıcında kutlama
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki sonrası kanama
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sadakatsiz'de bir dönem sona eriyor! Dizi Postası 31 Ocak - 7 Şubat