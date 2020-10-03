Yemek Her derde deva: Sebzeli haşlama tarifi

Her derde deva: Sebzeli haşlama tarifi

Yemek

Her derde deva: Sebzeli haşlama tarifi

Hem sebze hem de et aynı yemekte buluşsun ve şifa deposu olsun istiyorsanız sebzeli haşlama tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için sebzeli haşlama tarifi arıyor ya da sebzeli haşlama nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sebzeli haşlama yapılışı için haberimize bir göz atın.

03 Ekim 2020, Cumartesi 14:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hastalar için şifa deposu olan sebzeli haşlama tarifi evde kolaylıkla yapılabilir bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sebzeli haşlama tarifi arıyor ya da sebzeli haşlama nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sebzeli haşlama yapılışı için haberimize bir göz atın.

Sebzeli haşlama tarifi

Sebzeli haşlama malzemeleri

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 adet kuzu incik
  • 6 su bardağı su
  • Tane karabiber
  • 2 adet defne yaprağı

Haşlama için malzemeler

  • 2 adet kereviz sapı 
  • 3 adet patates 
  • 1 adet havuç 
  • 10 adet arpacık soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta sarısı
  • ½ limon suyu

Sebzeli haşlama yapılışı

Düdüklü tencereyi ocağa alıp zeytinyağını koyun ve ısıtın. İnciklerin her tarafını mühürleyin. Mühürlenen etlerinizin içerisine su, tane karabiber ve defne yapraklarını ilave edin. Tencerenin ağzını kapatıp 40 – 45 dakika pişirin. Etler iyice piştikten sonra defne yapraklarını çıkartın ve içine kereviz sapı, patates, havuç ve arpacık soğanları ekleyin. Gerekirse su ilave edin. Tuz ve karabiberi ilave edip sebzeler pişene kadar kaynatın.

Bir karıştırma kabında un, yumurta sarısı ve limon suyunu karıştırın. Haşlamanın suyundan bir kepçe alıp içerisine ekleyin ve sürekli çırparak iyice yedirin. Meyaneniz ılınana kadar bu işlemi devam ettirin. Hazır olunca inciklerin üzerine ilave edin ve 1 – 2 taşım kaynatın. Haşlamanızı servis edeceğiniz tabaklara alın ve sıcak servis edin.

İlgili Haberler
Köfte yemeğini bir de böyle deneyin: Patlıcanlı köfte tarifiİşkembe çorbası tadında: Tuzlama çorbası tarifi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Yerel üreticiyi destekleyen bir şef: Yılmaz Öztürk
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (03 Ekim 2020)