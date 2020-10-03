Her derde deva: Sebzeli haşlama tarifi

Hastalar için şifa deposu olan sebzeli haşlama tarifi evde kolaylıkla yapılabilir bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için sebzeli haşlama tarifi arıyor ya da sebzeli haşlama nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sebzeli haşlama yapılışı için haberimize bir göz atın.

Sebzeli haşlama tarifi

Sebzeli haşlama malzemeleri

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 adet kuzu incik

6 su bardağı su

Tane karabiber

2 adet defne yaprağı

Haşlama için malzemeler

2 adet kereviz sapı

3 adet patates

1 adet havuç

10 adet arpacık soğan

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

½ limon suyu

Sebzeli haşlama yapılışı

Düdüklü tencereyi ocağa alıp zeytinyağını koyun ve ısıtın. İnciklerin her tarafını mühürleyin. Mühürlenen etlerinizin içerisine su, tane karabiber ve defne yapraklarını ilave edin. Tencerenin ağzını kapatıp 40 – 45 dakika pişirin. Etler iyice piştikten sonra defne yapraklarını çıkartın ve içine kereviz sapı, patates, havuç ve arpacık soğanları ekleyin. Gerekirse su ilave edin. Tuz ve karabiberi ilave edip sebzeler pişene kadar kaynatın.

Bir karıştırma kabında un, yumurta sarısı ve limon suyunu karıştırın. Haşlamanın suyundan bir kepçe alıp içerisine ekleyin ve sürekli çırparak iyice yedirin. Meyaneniz ılınana kadar bu işlemi devam ettirin. Hazır olunca inciklerin üzerine ilave edin ve 1 – 2 taşım kaynatın. Haşlamanızı servis edeceğiniz tabaklara alın ve sıcak servis edin.



