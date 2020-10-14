Secem Tati: Çok çalışıyorum

Genç yaşta birçok başarıya imza atan model Secem Tati, gelecek hayallerinden de bahsetti. 20 yaşındaki model “Benim için modellik kadar eğitim de çok önemli. Bence bu mesleği tercih edecek bütün gençlerin, eğitim ve öğretime önem vermesi gerekiyor. Biz kendimizi ne kadar donanımlı bir hale getirirsek, o kadar başarılı oluruz” ifadelerini kullandı. Dünya çapında tanınmış bir model olmak istediğini söyleyen Tati, “Başarılarımla dünyada adımı duyurmak istiyorum. Bunun için gerçekten çok çalışıyorum. Ülkemizde kendi alanında çok başarılı pek çok model var. Dünyada adımızı bu alanda duyurmak için önümüzde hiçbir engel yok. Önemli olan tek şey çalışmak” dedi.

Formunu korumak için spor yapıyor

Güzel model, “Güne çok erken saatlerde başlıyorum. Hem okulu hem de modelliği bir arada yürütebilmek için, büyük efor sarf etmek gerekiyor. Güne kahve içerek başlıyorum. Ardından eğer sabah çok erken saatte dersim yoksa spora gidiyorum” şeklinde konuştu. Haftanın 5 günü spor yaptığını belirten Tati, “Hem sağlıklı yaşam için hem de mesleğimin bir parçası olarak sporu asla hayatımdan çıkarmıyorum. Yoğunluk durumuma göre haftanın her günü spor yaptığım da oluyor. Mutlaka günde iki saat spor yapıyorum” dedi.

“Kitap okumak benim için vazgeçilmez”

Tati, “Kitap okumak hayatımın vazgeçilmezi. Haftada en azından bir kitap bitirmeye çalışıyorum. Bu ara kişisel gelişim alanında okumalar yapıyorum. Hem kendimi geliştirmek, hem de motivasyonumu yüksek tutmak için kişisel gelişim kitapları çok yararlı oluyor. Bunun yanında roman okumaktan çok keyif alıyorum. Özellikle Türk edebiyatının klasik romanlarının neredeyse hepsini bitirdim” dedi. Bilim kurgu ve polisiye romanlara da ayrı bir ilgisi olduğunu söyleyen Tati, “Sherlock Holmes serisini bir solukta okudum. Bilim kurgu ve polisiye romanları da zaman zaman kafa dağıtmak için okuduğum türler arasında yer alıyor. Romanın içerisine girdiğim zaman, tüm dünyayı ve sıkıntıları unutuyorum. Adeta o romanın baş kahramanı oluyorum” şeklinde konuştu.