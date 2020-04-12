Seçil Gür: Artık Serdar ile sadece iş yemeği yerim

Corona öncesi Serdar Ortaç ile düet yaptığınız ‘Sebepsiz Çiçek’ şarkısını çıkarmaya hazırlanıyordunuz. Ama hem bu kötü süreç girdi araya hem de siz ayrıldınız. Ayrılığınız şarkının akıbetini etkileyecek mi?

Ahhh! O kadar güzel bir şarkı yaptım ki… Bir söz var ya ‘Siz plan yaparken Tanrı yukarıdan gülümsermiş’ diye. Her şeyimiz hazırdı, klip çekim tarihi bile belliydi. Maalesef böyle kötü bir sürece girdik. Ama Serdar ile ilişkimizin bitmesi şarkının akıbetini değiştirmeyecek. Bu şarkıyı ilişkimiz sırasında, onun yanında yaptım ama projeye başladığımızda Serdar ile düet fikri hiç yoktu.

Belki sizi desteklemek istemiştir...

Hayır, ne Serdar’ın birini meşhur etmek gibi bir derdi var ne de benim böyle bir talebim. Tamamen prodüktörümüzün önerisiyle gelişti. İlişkimizden bağımsız, iki iyi müzisyen olarak bir araya geldik ve ortaya iyi bir iş çıktı. Zamanı gelince dinleyeceksiniz. Minik bir ayrılık işimizi sarsmaz.

Bitse de “İyi ki yaşadım bu ilişkiyi” diyor musunuz?

Ben hiçbir şey için ne pişmanlık duyarım ne de “İyi ki” derim. Hayatta çok hatalar yaptım ama ikinci kez asla tekrarlamadım. Tekrarlanan şeye hata demiyorum, direkt bilinçli bir yanlış olarak görüyorum onu.

Her duygumu çok derin yaşarım o yüzden hislerim çabuk bitmez

Bu söylediklerinizden “Tekrar Serdar ile birlikte olmam yanlış olur” sonucunu mu çıkarmalıyız?

Bunu sadece ilişkim için değil, hayatta her şey için söylüyorum. Biz anlaşamadık sadece ve bitti. Olan bu. Doğru zaman değildi belki de…

Aşk bitti mi peki?

Sadece kendi adıma konuşabilirim. Ben her duygumu çok derin yaşayan bir insanım. O yüzden hislerim öyle çok çabuk bitecek şeyler değil.

Bu kadar kısa sürede bitince reklam ilişkisiydi diye düşünenler oldu...

Valla ben 15 yıldır zaten haftanın üç günü sahneye çıkıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum. Beni ne kadar, kimin duyup duymadığıyla ilgilenmiyorum. Bugüne kadar magazin değeri yüksek hiçbir arkadaşımla haber olmak gibi bir girişimim olmadı. Serdar ile ilişkim süresince de hep geride durmaya çalıştım. Ama o magazinle iç içe. Öyle olunca bazı şeyler benim isteğim dışında gelişti.

Üzülüyor musunuz bu tip yorumlara?

İnan kişisel olarak niye böyle düşündükleriyle ilgilenmiyorum aslında. Onlar beni üzemez ama beni iyi tanıyan sevenlerimi üzdüler. O yüzden onlara sadece “Lütfen sevenlerimi üzmeyin” derim.

Kendimi güzel bulmuyorum

Kendinizi güzel ve seksi buluyor musunuz?

Hayır. Kendimle barışık bir insanım ama kendimi güzel bulmuyorum. Arkadaşlarım çok eleştirir beni bu konuda “Daha ne istiyorsun?” diye. Ama ben, kendimin güzellik anlayışına hitap etmiyorum belki de.

Her şeyi dünyalar kadar yaşıyorum, aşkı da acıyı da

Aşk size ne ifade ediyor?

Çok özel bir şey. Ben öyle çok çabuk ve kolay aşık olan biri değilim. Hayatta hiç grim olmadı. Aşkta da öyle. İlişkilerim hep uzun sürüyor ve ayrıldıktan sonra da uzun bir unutma süreci yaşıyorum. Nasıl bir Oğlak burcuyum anlamıyorum. ‘Dünyalar Kadar’ şarkımı bilirsiniz. Tam o şarkıdaki gibiyim işte. Her şeyi dünyalar kadar, çok uçlarda yaşıyorum. Aşkı da acıyı da…

Bu ayrılık sürecinde çok acı çektiniz mi?

Yani… Acımı paylaşmayı seven biri değilim. Onu içimde yaşamayı tercih ediyorum.

Nasıl bir erkek sizi heyecanlandırır?

Fiziksel olarak hiçbir kriterim yok. Benim için tek geçerli kriter var, o da iyi insan olması. Ama şu an kendi tezimi çürütecek bir şey söyleyeceğim. Bana duygularını açan çok iyi insanları görmezden geldiğim de olmuştur. O yüzden bu konuda ben de kendimi hiç anlamıyorum.

Ayrılan sevgili ve eşlerin dost kalmasını nasıl buluyorsunuz?

Yok, hayır! Ben aşık olduğum adamla dost kalamam.

Aaa! Bu cevabı beklemiyordum...

Kesinlikle hayır. İnsan gözlerine baktığında içinin titrediği bir adamla nasıl dost kalabilir ki! Mümkün değil. Sadece, o da eğer ki ilişki nezaketli bir şekilde bittiyse, Allah’ın selamını veririm, o kadar.

Sizi bundan sonra Serdar Bey’le bir yerde yemek yerken falan göremez miyiz yani?

Ancak iş yemeği olur o. Yoksa arkadaşça bir yemek olmaz yani. “Eee, ne yapıyorsun? Var mı hayatında biri?" falan… Olacak iş değil! Benim gibi bir Adanalıya yakışmaz (Gülüyor).

Aşk için yapabileceğiniz en büyük fedakarlık ne olur?

Değecek biriyse her şeyi yaparım.

Çok ucu açık oldu...

İşinizi bırakmanızı istedi ya da “İran’a yerleşelim” dedi mesela? İran’da şarkı söyleyebileceksem giderim. Ama başta dedim ya değecek biriyse diye. Değecek biri benden mutsuz olacağım bir şeyi yapmamı istemez zaten.

Ortamcı biri değilim, iyi insanlarla tanışmam zaman aldı

Kariyer yolculuğunuza baktığımızda, sizin şu ana kadar daha çok albüm yapmış olmanız gerekmez miydi?

Doğru söylüyorsunuz. Ben İstanbul’a geldiğim dönemde birkaç kez prodüktör ve sanatçı görüşmelerim oldu ama şunu fark ettim ki bu piyasada paran yoksa ya da sana çok inanıp bu anlamda kol kanat geren biri yoksa işin zor. Benim iyi insanlarla karşılaşmam biraz zaman aldı açıkçası. 2016’da Sevgili Samsun Demir ve Özden Bora ile tanıştıktan sonra hayatımda mucizeler başladı.

Bu işte ne kadar iyi olursanız olun mutlaka şans mı gerekiyor yani?

Deneyimlerim bu yönde. O yüzden müzikal anlamda çok yalnız olduğumu düşünürdüm hep. Sistem çok farklı işliyor. Ben öyle ortamcı, sosyal bir insan da değilim. Bunlar da zaman kaybetmeme neden olmuş olabilir.

Geceleri yaşayıp gündüzleri uyuyorum. Süreçle böyle baş ediyorum

Şu sıra evde nasıl vakit geçiriyorsunuz?

Geceleri yaşayıp gündüzleri uyuyorum. Ancak bu şekilde baş ediyorum. Diğer yandan aylık 2 bin lira ile 5 çocuğuna bakmaya çalışan, şu an belki o 2 bin lirayı da kazanamayan insanları düşünüyorum ve kendi dertlerim şımarıklık gibi geliyor. Allah herkesin yardımcısı olsun.

Kulaklarım kepçeydi küçükken operasyon geçirdim

Oyuncu İrem Sak “Evde dolgularım eriyor, çok üzülüyorum” dedi. Sizin benzer kaygılarınız var mı?

Benim tek kaygım var o da dip boyam. Malum saçım sarı. Büyük sıkıntı yani (Gülüyor). Ama diyorum işte herkesin derdi böyle şeyler olsa keşke. Allah sağlık versin, yeri gelince onların hepsi olur yine.

Hiç estetik müdahaleniz var mı?

Evet var. Kulaklarım kepçeydi benim (Gülüyor). Çok küçükken onunla ilgili bir operasyon geçirdim. Onun haricinde yok.

Kötü bir süreçten geçtik, malum corona da girdi işin içine

Aldatılma, ya da benzeri bir sorun yaşadınız mı?

Hayır hayır hayııır! Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Serdar’ın sevgisini, saygısını, nezaketini anlatamam size. Onun yapısına ters zaten böyle şeyler.

O zaman bize daha geçerli bir açıklama yapın...

(Gülüyor) İnanın öyle bir durum yok.

Ayrılık ortak kararınız mıydı peki?

Yani... Kötü bir süreç geçirdik, malum corona da girdi işin içine. Onun verdiği stres ve gerginlik de oldu tabii. Karşılıklı olarak anlaşamadığımız fikri ağır bastı.